Am Usbekistan sinn d'Bierger um Sonndeg opgeruff, hir Stëmm an engem Verfassungsreferendum ofzeginn.

Duerch d'Revisioun kéint den aktuelle President Schawkat Mirsijojew bis 2040 un der Muecht bleiwen. Den Autoritéiten no géing d'Verfassungsännerung d'Gouvernance an d'Liewensqualitéit verbesseren. 35 Millioune Mënsche liewen am zentralasiatesche Land, hir Rechter si schonn zanter laange Jore staark ageschränkt. Et gëtt sech erwaart, datt d'Verfassungsännerung ugeholl gëtt, ënnert anerem well d'Medie staark kontrolléiert sinn.