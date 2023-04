Well de Vulkan Nevado del Ruiz riskéiert auszebriechen, sollen d'Awunner an e puer Stied ronderëm hir Haiser verloossen.

De Katastropheschutz vum Land huet e Samschdeg annoncéiert, sämtlech Uertschaften am Ëmkrees vu 15 Kilometer ëm den Haaptkrater vum Vulkan z'evakuéieren.

D'seismesch Aktivitéit um méi wéi 5.300 Meter héijen Nevado del Ruiz am Weste vu Kolumbien ass an der Lescht immens an d'Luucht gaangen, sou den zoustännege Ministère. D'Geologie-Agence SGC huet gewarnt, dass an den nächsten Deeg oder Woche mat engem Ausbroch ze rechnen ass.

Den Nevado del Ruiz ass ee vun de 25 aktiivste Vulkaner a Kolumbien. No engem Ausbroch den 13. November 1985 ware ronn 25.000 Mënschen duerch eng Bullislawin gestuerwen. An der Stad Armero koum d'Hallschent vun de 50.000 Awunner ëm d'Liewen. Et war déi schlëmmsten Naturkatastroph vum Land an ee vun de schrooste Vulkanausbréch am 20. Joerhonnert.