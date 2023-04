De Gesondheetsministère zu Tokio huet d'Mëttel Mifepriston fir medikamentéis Schwangerschaftsofbréch zougelooss.

Och a Japan kënne Fraen deemno vun elo un d'Ofdreiwungspëll notzen. Mat Mifepriston kënnen engem Schreiwes no, dat un d'Doktere vum Land gaangen ass, Schwangerschafte bis zur néngter Woch ofgebrach ginn.

Den ëffentlech-rechtlechen Tëleessender NHK hat e Samschdeg bericht, dass d'Käschte fir en Ofbroch mat der Pëll bei ëmgerechent ronn 660 Euro leien. Si ginn net vun der Krankekeess rembourséiert.

Schwangerschaftsofbréch sinn a Japan bis zur 22. Woch legal, et gëtt allerdéngs an der Reegel d'Zoustëmmung vum Partner gebraucht. Bis ewell war och just e chirurgeschen Agrëff déi eenzeg Optioun fir en Ofbroch.