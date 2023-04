An der Gemeng Roßdorf am däitsche Bundeland Hessen ass an der Nuecht op se Sonndeg e Container-Duerf, an deem Migrante sollten ënnerkommen, ofgebrannt.

Dat deelt de "Polizeipräsidium Südhessen mat". D'Ermëttlungen deiten dorops hin, dass d'Feier express geluecht gouf. Déi däitsch Inneministesch Faeser huet op Twitter geschriwwen, dass zum Gléck nach keen an de Containere gewunnt hätt. Trotzdeem géif et sech ëm eng Dot handelen, hannert där eng schrecklech Veruechtung fir aner Mënsche stieche géif. Wann sech de Verdacht vun der Brandstëftung confirméiere géif, missten d'Täter haart bestrooft ginn. D'hessesch Police huet d'Bevëlkerung no méiglechen Tuyaue gefrot.