De Mangel u Kannermedikamenter soll den däitschen Dokteren no mëttlerweil alarméierend sinn.

Zesumme mat hiren éisträicheschen, Schwäizer a franséische Kolleegen hate si dowéinst e Samschdeg en oppene Bréif un d'Gesondheetsministère vun hire Länner adresséiert.

Déi däitsch Regierung hat jo en Dënschdeg offiziell festgestallt, dass et en Enkpass bei der Versuergung mat Antibioticke fir Kanner géif. An esou engem Fall, dierfen d'Bundeslänner deelweis vun de Virschrëfte vum däitsche Medikamentegesetz ofwäichen.

Als éischt däitscht Bundesland huet dat e Sonndeg Bayern gemaach. D'Bundesland wëll bis op Weideres den Import vun Antibiotik-Siropen erlaben, déi an Däitschland keng offiziell Zouloossung hunn. Op Nofro vum WDR huet dann och de Ministère fir Aarbecht, Gesondheet a Soziales vun Nordrhein-Westfalen annoncéiert all méiglech Schrëtt an d'Weeër ze leeden, fir dass d'Situatioun sech séier verbessert.