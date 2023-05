Vun elo u kann ee fir 49 Euro de Mount duerch ganz Däitschland fuere mam ëffentlechen Transport.

De Secteur rechent domat, datt 11 Millioune Leit, déi ewell esou en Abo hunn, wäerten op den neien Tarif ëmklammen a 6 Milliounen nei Abonnenten dobäikommen. Den 49-Euro-Ticket baut op d'Erfarunge mam 9-Euro-Ticket vum leschte Summer op. Dee war Deel vun engem Mesurëpak am Kader vun der russescher Invasioun an der Ukrain an hire wirtschaftleche Konsequenzen. Mam 49-Euro-Ticket solle méi Leit encouragéiert gi vum ëffentlechen Transport ze profitéieren.