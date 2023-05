Dat wier déi éischt humanitär Liwwerung, déi ee konnt an de Sudan organiséieren, dat vu Jordanien aus, esou den internationale Comité vum Roude Kräiz.

Et wier chirurgescht Material dobäi, fir datt Persounen déi duerch de Konflikt blesséiert goufen an de lokale Spideeler a vun de Fräiwëllege vum sudaneesesche rouden Hallefmound kënne versuergt ginn. Et géing een awer nach ëmmer op Garantie vu béide Konfliktparteie waarden, fir d'Hëllefsgidder sécher dohinner ze bréngen, wou se am dréngendste gebraucht ginn. D'Hëllefsorganisatioun erënnert un d'internationaalt humanitäert Recht.

De Konflikt am Sudan ass elo schonn an der drëtter Woch. E Sonndeg gouf eng Wafferou verlängert, déi zwar net wierklech respektéiert gouf, awer gehollef huet fir Auslänner z'evakuéieren. Wéinst enger Situatioun wéi et se nach ni gouf, huet den UNO-Generalsekretär Antonio Guterres decidéiert de Responsabele fir humanitär Affären Martin Griffiths an d'Regioun ze schécken. Dat huet e Spriecher vum Chef vun de Vereenten Natioune e Sonndeg den Owend annoncéiert. Et wier een extrem besuergt a géing all d'Parteien dozou opruffen d'Zivilisten ze schützen an hinnen z'erlaben ze flüchten.