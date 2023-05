Am Paraguay huet de Kandidat vun der rietser Regierungspartei Colorado, de Santiago Peña, d'Presidentewale gewonnen.

De 44 Joer alen Ekonomist a fréiere Finanzminister krut 42 Prozent vun de Stëmmen, heescht et vun de Walautoritéiten, nodeems 96 Prozent vun de Walziedele gezielt waren. Säi Géigekandidat Efraín Alegre, dee fir eng Mëtt-Lénks-Koalitioun ugetruede war, koum deemno op 27,5 Prozent. Et war mat enger enker Course gerechent ginn, virun allem wéinst Korruptiounsreproche ronderëm d'Regierungspartei, déi zanter 70 Joer quasi ouni Ënnerbriechung am südamerikanesche Land un der Muecht ass.