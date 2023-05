Déi kalifornesch Bank First Republic, déi a Schwieregkeete geroden ass, wäert vum US-Finanzkonzern JP Morgan Chase iwwerholl ginn.

Dat huet d'Finanzopsiicht um Méindeg annoncéiert. Fir d'éischt iwwerhëlt den dofir zoustännege FDIC d'Kontroll iwwert d'Bank. Am Mäerz eréischt goufen 2 aner Banke mat engem änleche Profil, d'Silicon Vally Bank a Signature, vun den Autoritéite saiséiert. Zanterhier hunn ëmmer méi Leit och versicht hir Suen aus der First Republic erauszehuelen, wouduerch d'Aktien ëm méi wéi 50 Prozent gefall sinn an e Freideg dunn aus dem Handel geholl goufen.