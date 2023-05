E Mann huet am Texas 5 Mënsche mat sengem Gewier erschoss. Ënnert den Doudesaffer ass och e Kand vun 8 Joer.

An den amerikanesche Medien heescht et, de Mann hätt e Freideg den Owend Schéissübungen doheem am Gaart gemaach, ma well de Bëbee vun der Famill net konnt schlofen, haten d'Noperen de Mann gefrot opzehalen. Deen ass doropshin esou rose ginn, datt hie bësse méi spéit mat der Flënt eriwwer bei d'Nopere gang ass an do 5 Mënschen déidlech blesséiert huet. Zu deem Ament waren 10 Persounen am Haus.

Den Täter ass aktuell nach op der Flucht.