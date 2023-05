Op engem 1. Mee virun 20 Joer hunn d'USA d'Enn vum Irakkrich deklaréiert. 42 Deeg hat déi amerikanesch Invasioun gedauert.

D'Militäraktiounen am Irak wieren eriwwer, esou de President Bush deemools a senger "Mission Accomplished Ried" . D'Operatioun mam Numm Iraqi Freedom wier ofgeschloss.

D'US-Truppen hate bannent engem knappe Mount all gréisser Stied besat. 138 amerikanesch an 33 brittesch Zaldoten hu bei der Invasioun hiert d'Liewe verluer. Op irakescher Säit gouf et ronn 2.300 Doudeger. Den Diktator Sadam Hussein war ënnergedaucht. Eréischt am Dezember 2003 huet d'US-Arméi den Diktator fonnt a verhaft. 2006 gouf de Sadam Hussein zum Doud verurteelt. Den 20. Mäerz 2003 waren d'USA zesumme mat alliéierte Staaten an den Irak amarschéiert. De Pretext, dee Washington deemools genannt huet war, datt den Irak am Besetz vu Massevernichtungs-Waffe soll sinn1 a mat der Terrororganisatioun Al Quaida géif zesummeschaffen. Béid Virwërf ware falsch, wéi sech spéider erausgestallt huet.