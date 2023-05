Do virdrun hat de Palmer schonn annoncéiert, datt e wéilt eng "Auszäit" huelen.

De Boris Palmer huet virun e puer Deeg nees op eng negativ Aart a Weis iwwert sech schwätze gedoen, him gëtt Rassismus a Verharmlosung vum Holocaust reprochéiert. Den elo ex-grénge Politiker huet bei engem Evenementer op enger Uni viru Studenten d'N-Wuert benotzt. Wéi hie wéinst sengem rassisteschem Sproochgebrauch kritiséiert gouf an en Deel vun de Leit "Nazis raus" geruff hunn, huet hien déi Reaktioun mam Juddestär verglach. Seng Memberschaft bei der Grüne war sou wéi sou scho fir e Joer op Äis geluecht ginn, well hie schonn eng Kéier ëffentlech d'N-Wuert benotzt huet, an engem Facebookpost iwwert den däitsche Futtballspiller Dennis Aogo.