An Israel ass en héichrangege Member vun der palestinensescher Beweegung islameschen Djihad am Prisong gestuerwen, nodeems en 80 Deeg am Hongerstreik war.

D'Organisatioun gëtt an Israel, den USA an der EU als terroristesch agestuuft. Der Prisongsadministratioun no wier hien ouni Bewosstsinn a senger Zell fonnt ginn an dunn hospitaliséiert ginn, iert e gestuerwen ass. D'AFP identifizéiert de Mann als Khader Adnan. Dem Club vun de palestinensesche Prisonéier no wier et fir d'éischt, datt e palestinensesche Gefaangenen am Hongerstreik stierft am Prisong. Kuerz nom Doud vum Khader Adnan goufen en Dënschdeg de Moie Rakéiten aus der Gazasträif a Richtung Israel geschoss, huet d'AFP festgestallt.

D'israeelesch Arméi huet confirméiert, datt 3 Rakéiten op israeeleschem Buedem erofgefall sinn, awer an net bewunnten oder genotzte Gebidder.