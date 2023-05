Do siche Vertrieder vu 40 Staaten no Weeër, d'1,5-Grad-Zil z'erreechen. Also d'Äerderwiermung bei annerhallwem Grad ze limitéieren.

Déi däitsch Ausseministesch Baerbock huet beim Optakt scho gefuerdert, e weltwäit Zil fir den Ausbau vun erneierbaren Energië festzeleeën. Déi siwe gréisst Industrienatiounen hu schonn esou en Zil. Den UN-Generalsekretär Guterres war iwwer Video bäigeschalt. Hien huet e Quantesprong bei de weltwäite Mesurë fir de Klimaschutz gefuerdert. Bis 2050 sollten am beschten och d'Industrie- a Schwellelänner ewéi Indien, China a Brasilien klimaneutral sinn.