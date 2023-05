Nodeems sech Honnerte Membere vun enger Sekt am Kenia zu Doud gehongert hunn, muss hire Leader sech zanter en Dënschdeg viru Geriicht veräntwerten.

Wéi den zoustännege Parquet mellt, gëtt de Paul Nthenge Mackenzie wéinst Terrorismus, Mord, Entféierung a Kannerquälerei ugeklot.

Bannent de leschten Deeg waren iwwer 100 Läichen am Shakahola-Bësch an der Géigend vun der kenianescher Küstestad Malinidi fonnt ginn. De Groussdeel vun den Affer ware Kanner. Wéi et vu Forensiker vun der kenianescher Police heescht, géifen déi meescht Läichen Unzeeche vun engem Hongerdoud weisen, verschiddener och vun Erstécken.

Den Mackenzie gëtt verdächtegt, d'Unhänger vun der sougenannter Internationaler Kierch dozou opgeruff ze hunn, sech zu Doud ze héngeren fir "Jesus ze begéinen".