Eng 500 Poliziste waren e Mëttwoch den Owend bei Razzien a 5 däitsche Bundeslänner am Asaz, woubäi 30 Leit festgeholl goufen.

Viséiert war d'italieenesch Mafia 'Ndrangheta, déi am Fokus vu Blanchiment a Steierhannerzéiungsaffäre steet, awer och vun Drogeschmuggel am grousse Stil. Well d'Enquête um Lafen ass, goufen nach weider keng gréisser Detailer matgedeelt.

Nieft der däitscher, der belscher an der italieenescher Police war och Europol an Eurojust un der "Operatioun Eureka" bedeelegt.