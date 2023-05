E Schüler huet e Mëttwoch an enger Schoul am serbesche Belgrad op Matschüler geschoss. Aacht Schoulkanner an ee Gardien goufen déidlech getraff.

Wéi de serbeschen Inneministère matgedeelt huet, huet d'Police no den déidleche Schëss e Mëttwoch de Moien ee Schüler festgeholl. Medieberichter no gouf et och Blesséierter.

Den Noriichteportal "nova.rs" huet gemellt, dass de presuméierten Täter, e 14 Joer ale Schüler vun enger 7ème, an de Klassesall angedronge wier an do ugefaangen hätt, ze schéissen. Si beruffe sech op net genannte Quellen.

Den Inneministère huet spéider erkläert, de Jong hätt eng Pistoul vu sengem Papp ofgefeiert.

Op d'mannst sechs Schüler an eng Léierin wieren an d'Spidol komm. Zur Zuel vu Blesséierte ginn et aktuell keng genee Donnéeën.