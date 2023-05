Kuerz no 1 Auer an der Nuecht war um 12. Stack vun engem Héichhaus e Feier ausgebrach. 8 Mënsche goufe beim Brand blesséiert, dorënner och zwee Polizisten.

Wéi et vun der Police heescht, hu fir d'éischt zwou Persounen aus der Wunneng, an där et gebrannt hat, misste gerett ginn, éier d'Beamten ugefaangen hunn, d'Etagë 7 bis 13 z'evakuéieren. Am Ganze wieren iwwer 100 Mënschen evakuéiert ginn.

Dem aktuelle Stand no koume 7 vun 8 blesséierte Persounen an d'Spidol. Zwee Poliziste ware bei der Evakuéierung vun den Awunner verwonnt ginn.

Am Ganze waren 12 Pompjeesween an 59 Secouristen am Asaz, fir d'Feier ze läschen. Géint 3 Auer war de Brand ënner Kontroll, géint 4.30 Auer war den Asaz fäerdeg.

Déi meescht Awunner konnten zréck an hir Wunnengen. Nëmme véier Bewunner aus der 12. Etage goufen an Noutwunnengen ënnerbruecht.