Bei engem Accident zu Hürth an der Géigend vu Köln koumen der däitscher Police no op d'mannst zwou Persounen ëm d'Liewen.

Éischten Ermëttlungen no ass en Zuch an eng Grupp vun Aarbechter, déi un der Streck geschafft hunn, gefuer. Der Bild no wieren nieft den zwee Doudegen och nach fënnef Leit blesséiert gi sinn.