En Donneschdeg de Moie sollen et op en Neits Attacken aus der Loft a Schëss an der Géigend vum Presidentepalais gi sinn.

D'Wafferou sollt u sech vun dësem Donneschdeg un, eng Woch laang gëllen. Zanter dem Ufank vun de Kämpf viru gutt 3 Wochen ware schonn e puer Wafferoue vu bis zu 72 Stonnen negociéiert ginn, déi awer ëmmer erëm gebrach goufen.

D'Vereenten Natiounen ginn dovun aus, dass ëmgerechent gutt 400 Milliounen Euro néideg sinn, fir all de Leit am Sudan ze hëllefen, déi virun de Kämpf hu musse flüchten. Bis Oktober rechent ee mat ronn 860.000 betraffene Persounen. Déi meeschte Flüchtlingen dierften an Ägypten an am Südsudan ukommen.