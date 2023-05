De Franz Fayot, Minister fir Kooperatioun an Humanitär Aktioun, huet vum 28. Abrëll bis den 1. Mee 2023 eng Aarbechtsvisitt am Bangladesch gemaach.

D'Zil vun der Visitt war et, verschidde Kooperatiounsprojeten ze besichen, déi vun de Lëtzebuerger ONGen, Friendship International a Caritas Luxembourg ëmgesat goufen, souwéi humanitär Initiative vum World Food Programme (WFP) an dem UN High Commissioner for Refugees (UNHCR) fir d'Rohingyas an de Flüchtlingslagere ronderëm de Cox's Bazar.

Accès ob Crèchen erlaabt den Elteren an der Textilfabrik ze schaffen

Zu Jamgora huet de Franz Fayot eng Crèche besicht, déi am Kader vum Ankur-Projet vun der ONG Caritas Lëtzebuerg dozou bäidroen, fir den Accès op stabilt Akommes fir vulnerabel Stéit an urbanen an semi-urbane Beräicher duerch d'Disponibilitéit vun de Kannerbetreiungsservicer ze verbesseren an domat den Elteren d'Méiglechkeet gëtt ze schaffen.