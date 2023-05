Serbesch Medie mellen, datt de verdächtegen Täter, deen aus engem Auto eraus op e Grupp Mënsche geschoss huet, e puer Stonnen no der Dout festgeholl gouf.

Just een Dag no enger déidlecher Schéisserei an enger Schoul zu Belgrad, gouf et en Donneschdeg scho rëm eng gréisser Schéisserei a Serbien mat 8 Doudesaffer an op d'mannst 13 Blesséierten.

Medieberichter no soll den Täter aus engem fuerenden Auto eraus mat enger Maschinnepistoul op e Grupp Mënschen an der Géigend vun der Stad Mladenovac geschoss hunn a wier dono geflücht.

De serbeschen Inneminister Bratislav Gasic schwätzt vun engem "terroristeschen Akt", deen ee wéilt opklären an ënnerbannen.

Eréischt e Mëttwoch hat en 13 Joer jonke Schüler an enger Schoul am serbesche Belgrad op Matschüler geschoss, woubäi 8 vun hinnen ëm d'Liewe koumen. Och e Gardien vun der Schoul war bei der Schéisserei ëm d'Liewe komm.