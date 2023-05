Bei enger gréisserer Anti-Terror-Operatioun an enger Partie belsche Stied goufe Perquisitioune wéinst Terrorverdacht bei Tschetscheenen organiséiert.

7 Leit mat tschetscheeneschen Originnen, déi sech dem IS verschriwwen hätten, wieren am Nord-Weste vun der Belsch festgeholl ginn. Et hätt een "ganz affirméierte Wëllen bestanen, en Attentat ze verüben", sou de Parquet, dee vu konkreete Pläng schwätzt. Viséiert sollen Institutiounen an der Belsch gewiescht sinn. De Grupp wier amgaang gewiescht, déi néideg Waffen erbäi ze kréien.

Zejoert goufe bei eisen Nopere ganzer 215 Fäll gemellt, wou de Verdacht op Terrorismus bestanen huet. Just all 10. Verdacht war méi konkret.