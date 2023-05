Den aktiivste Vulkan a Mëttelamerika huet en Donneschdeg eng riseg Äschewollek vu bis zu 6.000 Meter iwwer dem Mieresspigel erausgespaut.

Wéi déi guatemalteekesch Katastropheschutzautoritéit Conred matdeelt, géing de "Fuego" an der Géigend vu Guatemala-Stad "pyroklastesch Stréim" ausstoussen. Eng Mëschung aus Gas, Äschen a gliddegem Gestengs, "déi mat grouss Vitess d'Häng eroffalen". Engem Beamte vun der Katastropheschutzautoritéit no wieren d'Äschen bis zu 100 Kilometer vum Krater ewech erofgefall.

ACTUALIZACIÓN🌋

Continúa la erupción del #VolcánDeFuego en #Guatemala 🇬🇹

Con fuertes retumbos y descenso de flujos piroclásticos por los flancos del complejo volcánico, a 6 y 7 km de distancia. La columna eruptiva a 6 km de altura

🎥 vía @Alerta_Noticias pic.twitter.com/Nv1TxcM2N4 — Geól. Sergio Almazán (@chematierra) May 4, 2023

Ronn 130.000 Mënschen liewen dem Beamten no am betraffene Gebitt. Iwwer 1.000 Awunner aus de Gemenge ronderëm wiere schonn evakuéiert ginn. De Katastropheschutz warnt iwwerdeem viru weideren Eruptiounen an huet dorop hi gewisen, datt sech duerch de virausgesote Reen Bullislawinen bilde kënnen. D'Awunner sinn deemno opgeruff, sech un all Uweisunge vun den Autoritéiten ze halen an eng Spärzon vu 7 Kilometer ronderëm de Vulkan anzehalen.