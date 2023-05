No engem politesch hin an hier mam Boris Johnson an dem Liz Truss waren d'Gemengewalen an England en éischte Stëmmungstest fir de brittesche Premier Sunak.

An dee muss elo eng batter Defaite astiechen. Déi Konservativ hunn no der Auszielung an 151 vun 230 Walbezierker der BBC no 573 Sëtz an 30 Gemengeréit verluer, wärend d'Labour-Partei an déi Liberaldemokraten 536, respektiv 405 Mandater bäikruten. Domat ass d'Opposiountspartei Labour fir d'éischt Kéier déi stäerkste Kraaft um lokalen Niveau am Land. Obwuel et "ëmmer enttäuschend" wier, "haart schaffend, konservativ Gemengeréit ze verléieren", gesäit de brittesche Premier Rishi Sunak kee "massive Wuesstem vun enger Beweegung a Richtung Labour".