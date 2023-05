Duerch ganz staarke Reen an zolitten Iwwerschwemmunge sinn am Oste vum Kongo iwwer honnert Mënschen ëm d‘Liewen komm. Vill Leit ginn nach ëmmer vermësst.

E puer Dierfer wieren komplett iwwerschwemmt ginn, well d‘Peegele vun de Flëss immens séier geklomme sinn. Ganz vill Leit géingen och nach ëmmer vermësst ginn.

Den Deputéierte Vital Muhini aus Kalehe huet bei engem lokale Radiosender vu "fatale mënschlechen a materielle Schied" geschwat. Dem Muhini no si bis ewell 150 Mënsche gestuerwen, 72 am Duerf Chabondo, 31 zu Bushungu a 45 am Duerf Nyamukubi. Sëllege Mënsche ginn nach vermësst.