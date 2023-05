D'UNICEF mellt, datt an den éischten Deeg vum Konflikt am Sudan op d'mannst 190 Kanner gestuerwe sinn an d'Donkelziffer dierft nach vill méi héich sinn.

Donieft goufen 1.700 Kanner blesséiert. Dës sinn awer nëmmen déi Kanner, déi et iwwerhaapt an deene Géigenden an d'Gesondheetszentren zu Khartum an Darfur gepackt hunn, wéi et vum Unicef-Spriecher James Elder heescht. E spuenescht Krichsschëff huet iwwerdeems 162 EU-Bierger an aner Nationalitéiten a Sécherheet bruecht. Ënnert den Evakuéierte si Leit aus Däitschland, Éisträich, Frankräich an Italien gewiescht, sou e Porte-parole vum europäeschen Auswäertegen Amt.