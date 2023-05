An engem Akafszenter net wäit vun Dallas am US-Bundesstaat Texas huet e Mann e Samschdeg 8 Mënschen erschoss, dorënner wuel och Kanner vu 5 Joer.

E Samschdeg am Nomëtteg huet den Amokleefer 8 Mënschen ëmbruecht a 7 weiderer blesséiert, éier hie selwer erschoss gouf. Wéi et vun de Pompjeeën heescht, hätt een op der Plaz vun der Dot 7 Doudeger fonnt, dorënner och den Täter. Vun 9 Mënschen, déi an d'Spidol transportéiert goufen, wieren zwee un de Suitte vun hire Blessure gestuerwen.

Dem Policechef aus der Stad Allen no wier e Policebeamte wéinst engem anere Fall am Shoppingzenter Allen Premium Outlets gewiescht an hätt géint 15.30 Auer Schëss héieren. Wéi hien de presuméierten Täter gesinn huet, hätt hien de Verdächtegen "neutraliséiert" an dono de Rettungsdéngscht alarméiert.

Fir d'éischt waren d'Autoritéiten nach vun engem zweeten Täter ausgaangen, wouduerch weider Butteker an Akafszenteren an der Géigend duerchsicht goufen, wéi CNN gemellt huet. Méi spéit hätt d'Police awer Entwarnung ginn, datt et en Eenzeltäter war.