E Samschdeg huet eng Wiederstatioun an der nërdlecher Provënz Thanh Hoa e Rekord vu 44,1 Grad Celsius gemooss. De leschte Rekord louch 2019 bei 43,4 Grad.

Zanter Abrëll leit Südostasien ënnert enger Hëtztwell. D'Wieder am Vietnam bitt vill Ënnerscheeder tëscht dem Norden an dem Süden, ma am ganze Land fänken elo déi wäermst Summerméint un.

Et wier ee "besuergneserreegende Rekord an Zäite vu Klimawandel an Äerderwiermung", sou e Klimawëssenschaftler aus der Haaptstad Hanoi. Hie mengt, datt "dëse Rekord vill Kéiere widderhuelt wäert ginn. Et confirméiert, datt extreem Klimamodeller sech als wouer erweisen".