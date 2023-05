Zanter iwwer 4 Méint kommen all Samschdeg iwwer honnertdausend Mënschen zu Tel Aviv beieneen, fir ze protestéieren. Och an anere Stied sammele sech d‘Leit.

An Israel ginn d'Protester géint déi ëmstridden Justizreform vun der ultrarietser Regierung vum Benjamin Netanyahu virun. Zanter iwwer 4 Méint kommen all Samschdeg iwwer honnertdausend Mënschen zu Tel Aviv beieneen, fir ze protestéieren. Och an anere Stied sammele sech d‘Leit, fir hirem Onmutt Loft ze maachen. D‘Justizreform huet eng déif innepolitesch a gesellschaftlech Kris ausgeléist. D'Regierung wéilt domat déi onofhängeg Justiz schwächen an d'Demokratie aushielegen, sou d‘Kritik.

De Premier Netanyahu hat am Mäerz wéinst de permanente Protester de legislative Prozess bis Abrëll op Äis geluecht, fir dem Dialog eng Chance ze ginn. Allerdéngs gouf bis ewell nach kee Kompromëss tëscht Regierung an Oppositioun fonnt.