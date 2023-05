D'Britten hu mat Famill a Frënn op deene sëllegen Nopeschfester gefeiert.

De Prënz William a seng Fra Kate hu sech virum Schlass Windsor gewisen, fir bësse mat de Leit ze poteren.

Um Sonndeg den Owend ass jo nach e grousse Konzert op Windsor an et gëtt spekuléiert, datt de Prënz William do eng Ried kéint halen. 20.000 Leit dierfe bei deem Concert dobäi sinn, d'Tickete goufen zum gréissten Deel verloust.