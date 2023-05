E Kuerzen hätt dat Ganzt ausgeléist, wat zu enger Explosioun gefouert hätt.

Dat hunn déi lokal Autoritéiten an der Nuecht op e Méindeg matgedeelt. Et ass ee vun de schlëmmsten Accidenter an enger Minn a Südamerika an de leschte Joren. D'Affer géife sech ronn 100 Meter an der Déift befannen.