Aus bis ewell ongekläerter Ursaach ass e Sonndeg e Boot mat ronn 30 Mënschen u Bord ënnergaangen. Déi meescht vun den 22 Affer solle Kanner gewiescht sinn.

Um spéide Sonndeg ass an der Küstestad Tanur am Südweste vun Indien en zweestäckegt Touristeboot verongléckt. Wéi et vun der Police heescht, sinn 22 Mënschen dobäi ëm d'Liewe komm, sechs weidere wieren an d'Spidol bruecht ginn.

De Minister fir Sport a Fëscherei huet iwwerdeem matgedeelt, datt déi meescht Doudesaffer Kanner waren, déi grad Schoulvakanz haten. Véier Mënsche wieren him no a kriteschem Zoustand. Déi ganz Nuecht iwwer hunn Dosende Mënschen ronderëm d'Boot, dat ënner Waasser steet, no Iwwerliewende gesicht.

Den indesche Regierungschef Narendra Modi huet sech betraff gewisen an huet op Twitter den Hannerbliwwene säi Bäileed ausgeschwat.