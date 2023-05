Beim 57 Joer ale Jeeër hat sech op der Leeder um Hochsitz e Schoss geléist, wéi d'Police zu Bad Salzungen matdeelt.

De Mann ass senge Blessure gestuerwen.

Well de Mann aus Bad Liebenstein net wéi geplangt spéider op engem Rendez-vous opgedaucht ass, hu Juegdkolleege sech op d'Sich no him gemaach an du seng Läich fonnt.