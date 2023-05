Een Dag virum russeschen Dag vun der Victoire géint Nazi-Däitschland prophezeit den ukrainesche President Russland déi selwecht Zukunft.

En Dënschdeg wäert d'Ukrain am Mëttelpunkt stoen, wann d'EU den Europadag feiert an de russesche President Putin mat grousser Militärparad un de Joresdag vum Enn vum Zweete Weltkrich an d'Victoire iwwer Nazi-Däitschland erënnert. Um Terrain selwer bleiwen d'Fronte weider verhäert.

Situatioun an der Ukrain virum Europadag / Reportage Jean-Marc Sturm

Déi lescht Stonnen an der Ukrain: D'russesch Aviatioun huet alt nees Stied bombardéiert. Am Viséier war ënnert anerem d'ukrainesch Haaptstad Kiew. Et gouf vu russescher Säit eng nei Zort Dron agesat, déi souzesoe virum Aschloe seegelen an domat esou déif fléie kann, dass se schwéier vun de Radaren ze detektéieren ass. Eleng ronderëm Kiew sinn eng 30 där Dronen ofgeschoss ginn.

Op russescher Säit hat de Chef vun der Wagner-Miliz sech beschwéiert, dass de russesche Verdeedegungsminister Schoigu an den ieweschte russesche Generol Gerassimow senge Milizen net genuch Waffe géife liwwere fir d'Offensiv op d'Stad Bachmut, wou schonn Dausende russesch Zaldoten a Wagner-Legionnären leie bliwwe sinn.

"Et feelen eis 70% Munitioun.... Shoigu, Gerassimov wou sinn déi verdammte Waffen?", esou de Chef vum Söldner-Grupp Wagner. Sollten déi Waffen an d'Munitioun net geschwë kommen, géif d'Wagner Miliz sech aus der ukrainescher Symbolstad Bachmut zeréckzéien, déi zënter Méint an engem bluddege Stellungskrich belagert gëtt. Wéi et schéint, krut de Prigoschin an de leschte Stonnen déi néideg Zousoen, dass d’Waffen ënnerwee sinn.

Antëscht waart ee gespaant op déi ugekënnegt ukrainesch Géigenoffensiv. U sech huet se schonn ugefaangen, andeem Kiew Dronen-Attacken op strategesch wichteg Ravitaillementsstrukture virun allem op der besater Krim lancéiert huet.

Den ukrainesche Vize-Verdeedegungsminister huet prophezeit, dass d'Géigenoffensiv um Terrain Russland a Panik wäert versetzen an dem russesche Vollek dat richtegt Bild vun der Situatioun virun Ae wäert féieren. Dëse Krich géif um Buedem an net mat Propaganda gewonne ginn.

En Dënschdeg feiert de russesche President Putin, wéi gesot, mat enger grousser Militärparad de Joresdag vum Enn vum Zweete Weltkrich an d'Victoire iwwer Nazi-Däitschland. Moskau wäert do alt nees Parallellen zéien tëscht Hitler-Däitschland an der Ukrain. Den ukrainesche President Selenskyj sengersäits prophezeit de Russen eng Néierlag an der Ukrain wéi déi Däitsch Truppe se virun 78 Joer erlieft hunn.