Den Impfstoffproduzent Biontech preparéiert fir dësen Hierscht e verbesserten Covid-19-Vaccin vir.

Donieft entwéckelt e weider Therapië géint Kriibs. Den neie Covid-Vaccin soll erëm un aktuell Variante vum Virus ugepasst ginn an e soll virun engem schwéiere Verlaf vun der Krankheet schützen. Allgemeng stellt ee sech bei Biontech dorop an, dass d'Demande no Covid-Vaccine wäert vun de Joreszäiten ofhänken. An Zukunft rechent een och manner mat Commandë vu Regierungen a méi mat Bestellungen aus dem Commerce. 2023 wëll Biontech ronn 5 Milliarden Euro mat Covid-Vaccine verdéngen. Bis zu 2,6 Milliarden Euro sollen a Fuerschung an Entwécklung investéiert ginn.