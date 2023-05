Dat wier eng däitlech Hausse am Verglach zu deene Méint virdrun, heescht et an engem Rapport vun de Vereenten Natiounen.

Kierperlech Strofen géife géint d'Konventioun géint Folter verstoussen a missten direkt ophéieren, esou d'UN. Grond fir dës Auspeitschunge sollen an der Haaptsaach kleng Vollen, Alkoholkonsum, Bedruch, Drogeschmuggel an Homosexualitéit gewiescht sinn. Dem afghaneschen Ausseministère no wieren dës Strofen néideg, fir déi ëffentlecht Sécherheet z'assuréieren.