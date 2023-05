Aus der Haaptstad Khartum ginn et Rapporten vu Loftattacken a Stroumausfäll.

Gespréicher tëscht de Konfliktparteien a Saudi-Arabien kéimen iwwerdeems kaum virun, esou e saudi-arabeschen Diplomat. Eng komplett Wafferou géif aktuell och guer net diskutéiert ginn. Dat well béid Parteien iwwerzeegt sinn, si kéinten de Kampf nach gewannen. Zanter Mëtt Abrëll kämpfen am Sudan zwou Entitéite vun der Arméi géinteneen, well hir Kommandante sech net doriwwer eens gi sinn, wéi aus hiren Truppen eng gemeinsam Arméi kéint forméiert ginn. Eng ganz Rei Wafferouen, déi zanterhier negociéiert goufen, goufen ëmmer erëm gebrach. Bei de Kämpf solle scho méi wéi 750 Mënschen ëm d'Liewe komm sinn. Honnertdausende Mënschen goufen aus hirer Heemecht verdriwwen.