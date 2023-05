Am Fokus sti Reportagen iwwer d'russesch Aggressioun géint d'Ukrain.

D'New York Times krut dofir de Präis an der Kategorie international Reportagen. De Jury zeechent d'Zeitung aus fir couragéiert méintelaang Recherchen iwwer Doudeger an der ukrainescher Stad Butscha an déi dofir responsabel russesch Unitéit.

Och d'Noriichtenagence AP krut e Präis, dat wéinst Reportagen iwwer d'Belagerung vun der ukrainescher Hafestad Mariupol.

D'Agence krut iwwerdeems de Breaking-News-Präis fir d'Foto-Aarbecht vun den éischte Woche vum Krich.

De renomméierte Präis fir journalistesch Aarbecht ass nom New Yorker Editeur Joseph Pulitzer benannt, deen 1911 gestuerwen ass.