Bei engem Accident tëscht zwee Camionen an engem Reesbus op der Autobunn 12 zu Brandenburg goufen en Dënschdeg 52 Mënsche verwonnt, dovun 13 méi schwéier.

E Camion war tëscht Storkow a Fredersdorf a Richtung Berlin ënnerwee an ass wéinst engem Stau engem anere Camion hannendrop geknuppt. Dëse krut dunn de Bus op der lénker Fuerbunn ze paken. De Reesbus gouf tëscht de Leitplanken an dem Camion ageklemmt.

D'Rettungsaarbechten hu sech iwwer e puer Stonne gezunn. Sëllegen Rettungsween an dräi Helikoptere waren am Asaz. D'Autobunn war an där Zäit komplett gespaart, och well aus dem éischte Camion Diesel ausgelaf war.

Och bei de Rettungsekippe gouf et ee Blesséierten ze bekloen. Dëse gouf liicht verwonnt, sou e Porte-parole vun der Police Frankfurt an der Oder.