Bei Buedemaarbechten um Terrain vum fréiere Policebüro zu Tréier huet eng Firma en Dënschdegmoien eng Fligerbomm aus dem Zweete Weltkrich fräi geluecht.

An der Bomm war keen Zünder méi, sou dass keng onmëttelbar Gefor vum Sprengkierper ausgaangen ass. Den Detonateur gouf op der Plaz vu Spezialisten aus Rheinland-Pfalz kontrolléiert gesprengt. Dëse stécht an der Bomm, besteet aus ongeféier 2 Gramm Sprengstoff a bréngt d'Bomm zum explodéieren. Dat heescht, just wann den Zünder aktivéiert gëtt.

Eng Evakuéierung war deemno net néideg. Et ass duergaangen, de Chantier wärend der Sprengung vum Detonateur ze raumen. Dono ass d'Bomm oftransportéiert ginn.

Et geet een dovun aus, dass den Zünder scho wärend dem Krich ewechgeholl gouf, d'Bomm awer net fort transportéiert gi wier. Et handelt sech ëm eng brittesch 250-Kilo-Bomm vum Typ MC 500, déi wuel wärend den Ugrëff op Tréier am Dezember 1944 ofgeworf gi war.