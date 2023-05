An engem Zivilprozess géint de fréieren US-President Trump goufen d'Vergewaltegungsvirwërf zwar fale gelooss, déi wéinst Kierperverletzung awer net.

D'Journalistin E. Jean Carroll reprochéiert dem fréieren US-President Donald Trump, si an den 90er Jore vergewaltegt ze hunn. An engem Zivilprozess gouf den Trump elo zu enger Geldstrof verurteelt.

D'Jury vum Bundesgeriicht zu Manhattan huet et als erwise gesinn, dass den Donald Trump déi fréier Kolumnistin vun der Moudezäitschrëft "Elle" mëssbraucht huet. De Virworf vun der Vergewaltegung gouf net zeréckbehalen.

D'Geriicht huet dem E. Jean Carroll fënnef Milliounen Dollar Schuedenersatz zougesprach. Déi haut 79 Joer al Autorin huet dem Trump 2019 ëffentlech virgeworf, si Enn 1995 oder Ufank 1996 zu New York am Luxus-Shoppingzenter Bergdorf Goodman an enger Kabinn vergewaltegt ze hunn. Den Trump hat dëst als Ligen zeréckgewisen.

Hien huet d'Decisioun vum Geriicht schaarf kritiséiert. "D'Urteel wier eng Schan", sou de fréieren US-President op der vun him gegrënnter Plattform Truth Social. Et géif sech ëm eng Suitte an der "gréisster Hexejuegd vun allen Zäiten" handelen. Hie wéisst net, wien dës Fra wier.

Den Donald Trump ass am Laf vun de Joerzéngte vu sëllege Frae wéinst sexuellem Feelverhale bis hin zu Vergewaltegung beschëllegt ginn. Dës Virwërf huet de Republikaner ëmmer ofgestridden, ass strofrechtlech och ni ugesicht ginn.