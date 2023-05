E Sécherheetsbeamten huet bei Feierlechkeeten an enger bekannter Synagog op der tuneesescher Insel fir d'éischt ee Polizist an da Visiteuren erschoss.

Méi wéi 20 Joer no enger schwéierer Terrorattack op déi berüümt tuneesesch Synagog La Ghriba koum et en Dënschdeg den Owend schonn nees zu enger bluddeger Dot beim Gotteshaus. Wéi den Inneministère vum Land matdeelt, huet den Täter op d'mannst ee Polizist an zwee Visiteure vun der Synagog op der Insel Djerba erschoss.

Verschidde Medie schreiwen deels vun zwee Polizisten, déi ëmbruecht goufen. Donieft goufen offiziellen Informatiounen no op d'mannst néng weider Mënschen blesséiert.

Den Täter war selwer Member vun der Nationalgard a gouf bei senger Dot vun anere Sécherheetsbeamten erschoss. Iwwert d'Motiv vum Polizist ass bis ewell näischt bekannt.

Dem tuneeseschen Ausseministère no ware bei de Schëss eng Persoun aus Tunesien an eng aus Frankräich ëm d'Liewe komm. Ob si Pilger waren, déi un den Zeremonië participéiert hunn, déi aktuell an der La Ghriba-Synagog organiséiert ginn, ass nach net gewosst. Ënnert de Blesséierte wieren iwwerdeems sechs Sécherheetsbeamten a véier Zivilisten.

D'Synagog La Ghriba op der Vakanzen-Insel Djerba ass déi eelst an Afrika. All Joer pilgeren e puer Dausend Mënsche fir d'Fester am Gotteshaus dohin. Schonn 2002 gouf et virun der selwechter Synagog e Suicide-Attentat, bei deem 21 Mënschen ëm d'Liewe koumen.