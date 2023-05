Säin Doud weist d'Risken a Gefore vun de Journalisten: Den Arman Soldin war en Dënschdeg mat senger Ekipp zu Tschassiw Jar ënner Beschoss geroden.

Eng Ekipp vun der Noriichtenagence AFP war en Dënschdeg mat ukraineschen Zaldoten an der Regioun ënnerwee, wéi d'Stad Tschassiw Jar vun enger Rakéit getraff gouf. De Journalist Arman Soldin ass dobäi ëm d'Liewe komm, déi aner véier Membere goufen net blesséiert.

Den Arman Soldin war als Video-Coordinateur fir d'Noriichtenagence reegelméisseg an der Ukrain am Asaz, fir iwwer d'Kämpf ze berichten. Säin Doud féiert op schrecklech Aart a Weis d'Risken a Gefore virun Aen, déi Journaliste bei Reportagen iwwer de Krich an der Ukrain all Dag op sech huelen. Déi ganz AFP-Agence wier "um Buedem zerstéiert", erkläert den AFP-Gerant Fabrice Fries.

De Soldin, deen zu Sarajevo gebuer ass, hat 2015 als Stagiaire am AFP-Büro zu Roum ugefaangen an ass méi spéit op London gewiesselt. Hie gehéiert zu der éischter AFP-Ekipp, déi een Dag nom Ufank vum Krich an d'Ukrain geschéckt gouf. Zanter September huet hie ganz an der Ukrain gewunnt, huet d'Aarbecht vu Videojournaliste koordinéiert an ass selwer reegelméisseg un d'Front am Osten a Süde vun der Ukrain gereest.

Mat sengem Doud klëmmt d'Zuel u Journalisten a Fräiwëlleger, déi an der Ukrain gestuerwe sinn, op 11.