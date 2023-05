D'EU-Kommissioun hätt dem Europäesche Geriichtshaff no keng gréng Luucht fir d'Hëllefen a Milliardenhéicht fir d'Lufthansa wärend der Pandemie dierfe ginn.

Fligeren, déi hu missen um Buedem bleiwen, Fluchhäfen a Fluchpisten, déi quasi eidel waren, a Paien, déi awer hu misse bezuelt ginn. Wéinst all de Limitatiounen, déi fir d'Reesen an Zäite vun der Corona-Pandemie decidéiert gi waren, ass wärend der Corona-Kris der däitscher Aviatiounsgesellschaft Lufthansa virun déck 3 Joer d'Loft ausgaangen. Am Konzern, dee mat bal 140.000 Salariéeën ee Schwéiergewiicht ass, stounge mat der Corona-Pandemie zéngdausenden Aarbechtsplazen um Spill. Dowéinst huet déi Däitsch Bundesregierung d'Loftfaartgesellschaft mat 6 Milliarden Euro gestäipt. D'EU-Kommissioun hat déi Aide guttgeheescht.

D'Konkurrente vu Ryanair a Condor, iwweregens eng fréier Filial vun der Lufthansa, hate virum Europäesche Geriichtshaff hei zu Lëtzebuerg geklot. D'Riichter um Kierchbierg hunn hinne Recht ginn an e Mëttwoch de Moien also géint d'EU-Kommissioun tranchéiert.

Bréissel hätt direkt e puer Feeler bei der Decisioun gemaach. Virop well d'Kommissioun dervunner ausgaange war, dass d'Lufthansa net an der Lag gewiescht wier, sech déi néideg Finanzsprëtz op de Marchéen ze beschafen, fir u genuch Liquiditéiten ze kommen.

Bréissel huet d'Hëllef aus der däitscher Staatskeess zwar als staatlech Bäihëllef qualifiéiert. Déi gouf awer duerchgewonk als néidege Schrëtt, dee virum Hannergrond vu Corona net géint d'Reegele vum Bannemaart géif verstoussen.

Als Konterpartie fir déi staatlech Subventioun hat sech d'Lufthansa zwar obligéiert, fir am Sënn vun de Konkurrenzreegele verschidden Landerechter op de Fluchhäfe Frankfurt a München un aner Airlines ofzeginn. D'EU-Kommissioun hätt awer verkannt, dass d'Positioun vun der Lufthansa op deene Fluchhäfen därmoossen dominant ass, dass déi versprachen Aschränkungen zu Frankfurt an zu München ënnert dem Stréch näischt un där Dominanz geännert huet.

D'EU-Kommissioun ka géint d'Decisioun vum Europäesche Geriichtshaff an Appell goen.