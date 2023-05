D'Police aus dräi europäesche Länner freet no Hëllef, fir 22 ermort Fraen z'identifizéieren, deenen hir Nimm nach ëmmer e Mystère sinn.

D'Läiche goufen tëscht 1976 an 2019 an Holland, der Belsch an an Däitschland fonnt. En net opgeléiste Mord un enger Fra zu Amsterdam, déi 1999 an enger Dreckskëscht an engem Floss fonnt gi war, huet Interpol dozou beweegt, déi koordinéiert Operatioun "Identify Me" ze lancéieren.

Et ass déi éischte Kéier, dass déi international Police eng Lëscht mat Informatiounen iwwer net identifizéiert Läichen ëffentlech mécht.

Eng hollännesch Forensikerin hat am Mordfall vun Amsterdam enquêtéiert a wéi si net weiderkoum, huet si d'Police an Däitschland an an der Belsch kontaktéiert. Et huet sech erausgestallt, dass et och do Fäll gi vu Fraen tëscht 15 an 30 Joer, déi ermort goufen, awer ni identifizéiert konnte ginn.