D'Deputéiert hunn e Mëttwoch zu Stroossbuerg fir e Bäitrëtt vun der EU zur sougenannter Instanbul-Konventioun ofgestëmmt.

Domat solle sech all Memberlänner zum Kampf géint haislech Gewalt oder Vergewaltegung am Bestietnes verflichten. Bis ewell hu sechs Länner aus Ost- an Nordeuropa d'Konventioun net ratifizéiert.

D'EU-Gläichstellungskommissärin Helena Dalli huet op Twitter vun engem historesche Schratt geschwat fir méi Fraerechter an Europa. Och Vertriederinne vun den "Ampel"-Parteien am Europaparlament hunn de Vott gefeiert. D'Deputéiert hoffen elo, dass d'Memberlänner nach am Juni dëst Joer de Bäitrëtt vun der EU zur Konventioun decidéiert. Ënnerschriwwen huet d'EU d'Ofkommes schonn 2017, den endgültege Schratt steet nach aus.

Zu de Kritiker gehéiere Bulgarien, Tschechien, Lettland, Litauen, d'Slowakei an Ungarn. Polen wëll sech donieft komplett aus der Konventioun zeréckzéien. Dës Staate stousse sech ënner anerem un der Instruktioun, dass am Unterrecht "net stereotypesch Geschlechterrolle" solle gefërdert ginn.

Déi schonn 2011 zu Istanbul accordéiert Konventioun ass en Accord vum Europarot, deem 46 Staaten ugehéieren. D'Länner verflichte sech fir e bessere Schutz vu Fraen a Meedercher, zum Beispill duerch eng strofrechtlech Poursuite vun den Täter.