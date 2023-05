De Welternärungsprogramm vun de Vereenten Natioune warnt, dass d'Zuel vu Leit, déi ënner Honger leiden, klamme wäert, wann d'Kämpf am Sudan weiderginn.

An den nächste Méint kéinten zwou bis zwou an eng hallef Millioune Mënschen am Sudan an den Honger ofrëtschen. Alles an allem wiere méi wéi 19 Millioune Mënsche concernéiert, also all 5. Awunner vum nordostafrikanesche Land.

Scho virun de Kämpf hu méi wéi 15 Millioune Mënschen am Sudan Hëllef gebraucht, fir sech kënnen z'ernären.

Zanter Mëtt Abrëll streiden zwee Genereel un der Spëtzt vun der Arméi, engersäits an engem paramilitäresche Grupp, anerersäits iwwert d'Muecht am Land.