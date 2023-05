De Mateusz Morawiecki reagéiert domadder op den Doud vun engem klenge Jong, dee schwéierst mësshandelt gouf.

Dowéinst soll een dem polnesche Premier no am Land och nees d'Doudesstrof fir besonnesch brutal Verbriechen aféieren. "Wat ass dat fir eng Welt, an där een fir d'Quäle vun engem Kand manner laang an de Prisong kënnt, wéi fir Bedruch? Dowéinst sinn ech perséinlech fir d'Nees-Aféiere vun der Doudesstrof bei de schlëmmste Gewaltverbriechen", esou de Morawiecki op Facebook.

Domadder huet de polnesche Regierungschef sech op e Verbrieche bezunn, dat aktuell dat ganzt Land beschäftegt. E Méindeg war e Kand vun aacht Joer an engem Spidol zu Kattowitz u senge schwéiere Blessure gestuerwen. De Jong war Ufank Abrëll op d'Fuerderung vu sengem biologesche Papp ageliwwert ginn. D'Dokteren hu schwéier Verbrennungen um Kapp, Uewerkierper, Äerm a Been wéi och Knachebréch festgestallt. De Stéifpapp vum klenge Jong ass den Haaptverdächtegen. Hien an d'Mamm vum Jong goufe verhaft.

"Déi Strof muss streng, ofschreckend an der Dot ugepasst sinn", schreift de polnesche Premier weider. Just e "Monster" wier kapabel, fir engem Kand esou e schrecklecht Leed zouzeféieren.