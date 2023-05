Si waren alleguerte wéinst Sexualverbriechen an Drogendelikter verurteelt ginn.

D'Männer goufen an zwee Prisongen ausserhalb vun Teheran erhaangen, schreift d'ONG Iran Human Rights. Den IHR no goufen domadder eleng an de leschte 14 Deeg 64 Mënschen am Iran higeriicht. E Méindeg haten zwee Männer hiert d'Liewe verluer, déi wéinst Profanatioun vum Koran a blasphemeschen Texter am Internet verurteelt gi waren. Fir änlech Fäll hat d'Land awer an de rezente Joren awer just seelen d'Doudesstrof duerchgefouert.

Schonn 2022, am Joer, wou vill Leit am Iran ëmmer nees protestéiert hunn, war d'Zuel vun den Doudesstrofen ëm 75 Prozent par Rapport vun 2021 geklommen, datt op op d'mannst 582 Fäll.